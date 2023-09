V Zavrhu pod Šmarno goro zagorelo večje gospodarsko poslopje

Medvode, 4. septembra - V Zavrhu pod Šmarno goro je zagorelo večje gospodarsko poslopje, v katerem so bili živina, skladišče sena in kmetijska mehanizacije. Živino so iz objekta rešili, gasilci pa požar večjega obsega še gasijo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Okoliške prebivalce prosijo, naj se objektu ne približujejo in naj na svojih objektih zaprejo okna.