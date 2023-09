Mesec ob obisku CSD Kamnik: Ključno je, da solidarnostna pomoč pride v prave roke in hitro

Kamnik, 4. septembra - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je obiskal kamniški center za socialno delo (CSD) in se seznanil z razmerami na terenu. "Ključna vloga CSD je, da razdelimo solidarnostne pomoči, da pridejo v prave roke in to hitro," je v izjavi za javnost dejal Mesec in pozval ljudi, naj oddajo vlogo za pomoč.