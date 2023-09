Slavko Kotnik veterane popeljal do svetovnega naslova

Mar del Plata, 4. septembra - Košarkarji veteranskega društva Štajerska so konec tedna v argentinskem obmorskem mestu Mar del Plata prvič postali svetovni prvaki. Na tekmovanju pod okriljem Mednarodne zveze veteranske košarke (Fimba) so v kategoriji nad 60 let v nedeljskem finalu premagali Brazilijo s 54:51. Največji delež je s 16 točkami prispeval Slavko Kotnik.