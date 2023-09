Debrecen, 4. septembra - Slovenska reprezentanca v košarki 3x3 je na svetovnem prvenstvu za igralce do 18 let v Debrecenu na Madžarskem osvojila bronasto kolajno. V napeti tekmi za bron so Slovenci premagali Estonce s 16:15. Z devetimi točkami se je na tekmi izkazal Jure Rener.