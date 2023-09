Krško, 4. septembra - Nekaj manj kot dve leti po uvedbi je končan postopek prisilne poravnave družbe Vipap Videm Krško. V tem času je papirnica, ki je bila več let v češki lasti, dobila nove lastnike in novo vodstvo, časa za poplačilo terjatev upnikov pa ima do konca leta 2027.