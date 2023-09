Štajerski in pomurski vinogradniki letos v trgatve občutno pozneje kot lani

piše Gregor Mlakar

Ormož/Ptuj/Gornja Radgona, 4. septembra - Štajerski in pomurski vinogradniki bodo letošnje trgatve začeli občutno pozneje kot lani, ko so se za razliko od letos soočali s sušnim in vročim poletjem. Letošnje leto je bilo eno najzahtevnejših, saj so ga zaznamovala pogosta neurja s točo, plazovi in prekomerne padavine, zaradi česar je bilo zelo zahtevno varstvo vinske trte.