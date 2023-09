Vlada potrdila akcijski načrt strategije digitalnih javnih storitev

Ljubljana, 4. septembra - Vlada je na današnji seji potrdila akcijski načrt strategije digitalnih javnih storitev 2030. V njem so zbrani konkretni ukrepi, ki bodo v prihodnjih dveh do treh letih najbolj prispevali k digitalizaciji javnih storitev v Sloveniji, so sporočili z ministrstva za digitalno preobrazbo. Akcijski načrt bodo posodabljali vsaki dve leti.