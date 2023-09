Zaradi zanemarjanja žene obsojen na pogojno zaporno kazen osmih mesecev

Koper, 4. septembra - Okrožno sodišče v Kopru je zaradi kaznivega dejanja zanemarjanja družinske obveznosti Janeza Zalarja obsodilo na osemmesečno pogojno zaporno kazen. 58-letni Zalar je zanemarjal in trpinčil svojo starejšo in tedaj bolno ženo od konca novembra 2019 do konca julija 2020, poročajo Primorske novice, Slovenske novice in portal Žurnal24.