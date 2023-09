Uspešna promocija krvodajalstva prek nogometa

Maribor, 4. septembra - Na stadionu Ljudski vrt danes in v torek poteka 12. krvodajalska akcija Vijol'čna kri za vse ljudi, ki jo prirejata Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor in mariborski Rdeči križ v sodelovanju z Nogometnim klubom Maribor. K sodelovanju so znova pritegnili več sto ljudi.