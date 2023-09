Vreme: Danes sprva zmerno oblačno, čez dan zjasnitev

Ljubljana, 4. septembra - Danes bo na Primorskem precej jasno s šibko burjo. Drugod bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo pretežno jasno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 20 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in v četrtek bo pretežno jasno. Severovzhodni veter bo postopno slabel, prav tako tudi burja na Primorskem.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda bo pritekal k nam nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo ob severnem Jadranu pretežno jasno, pihala bo šibka, v Kvarnerju zmerna burja. Tudi drugod se bo čez dan postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno. Burja ob severnem Jadranu se bo nekoliko okrepila.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje ugoden in spodbuden.