Ribniški sejem letos pritegnil 70 rokodelcev in 35.000 obiskovalcev

pripravil Aleš Kocjan

Ribnica, 4. septembra - V času Ribniškega sejma, največje turistično-etnološke prireditev pri nas, se središče Ribnice prvo nedeljo v septembru spremeni v živahno sejmišče. Izdelovalci znamenite suhe robe in drugi želijo predstaviti in prodati čim več izdelkov, obiskovalci pa opraviti čim boljši nakup. Letos je sejem pritegnil kar 70 rokodelcev in 35.000 obiskovalcev.