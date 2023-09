Nad ukrajinsko Odeso znova napad z droni, poročajo o škodi

Kijev, 4. septembra - Ukrajinske sile so ponoči sestrelile 17 ruskih brezpilotnih letalnikov nad južno pokrajino Odesa, je danes sporočil tamkajšnji guverner Oleg Kiper in dodal, da so napadi povzročili škodo v okrožju ob reki Donavi, ki meji na Romunijo. Napad, ki naj bi bil usmerjen na ukrajinsko pristanišče Izmail, po njegovih besedah ni terjal žrtev.