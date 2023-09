Branilka naslova na OP ZDA Iga Swiatek izpadla v osmini finala

New York, 4. septembra - Številka 1 na svetovni lestvici in branilka naslova na teniškem odprtem prvenstvu ZDA, Iga Swiatek, je izpadla v osmini finala. Poljakinjo je v treh nizih izločila Latvijka Jelena Ostapenko, 21. igralka s svetovne lestvice, ki je zmagala s 3:6, 6:3 in 6:1.