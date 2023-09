Pregled - šport, 3. 9. (nedelja)

OKINAVA - Slovenski košarkarji bodo po visokem porazu proti Nemčiji (71:100), prvem na letošnjem svetovnem prvenstvu, v sredinem četrtfinalu v Manili igrali proti Kanadi, ki je z 88:85 izločila branilce naslova in evroposke prvake iz Španije. Litva je prve favorite za naslov iz ZDA presenetila in zmagala s 110:104 ter je poleg Nemcev ostala edina neporažena na prvenstvu. V četrtfinalu se bodo najprej v torek, 5. septembra, v Manili pomerili Litva in Srbija ter Italija in ZDA, nato bosta v sredo še dvoboja Kanada - Slovenija in Nemčija - Latvija. Slovenija bo dvoboj v sredo odigrala ob 14.30 po slovenskem času.

MADRID - Nemec Lennard Kämna je zmagovalec devete etape kolesarske dirke po Španiji. Na 184,5 km dolgi trasi od Cartagene do Caravace de la Cruza je bil najboljši iz ubežne skupine. Slovenski as Primož Roglič je v zaključku, čase so vzeli dva kilometra pred ciljem, poskusil z napadom, in proti ostalim favoritom pridobil dve sekundi. V skupnem seštevku je napredoval na šesto mesto. Za vodilnim Američanom Seppom Kussom, sicer moštvenim kolegom, zaostaja 2:29 minute. Jutri bo na vrsti prvi prosti dan na letošnji Vuelti.

ISTANBUL - Slovenski motokrosist Tim Gajser je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motokrosu razreda MXGP v Turčiji. V prvi vožnji v Afyonkarahisarju je bil drugi, drugo pa je dobil in se tako prvič v sezoni uvrstil na zmagovalni oder. Zanj je to prva zmaga po natančno letu dni. Za Gajserja je bila današnja dirka šele šesta vrnitvi na motor po zlomu stegnenice, današnja zmaga pa tudi prvi preboj na oder za zmagovalce v kateri od posamičnih voženj ali v skupnem seštevku dirk. Doslej je bil zadnjič na najvišji stopnički prav pred letom dni na istem prizorišču, ko je uspešno končal lansko sezono, v kateri je postal prvak. Skupno je zanj to že 44. uspeh na dirkah za SP v obeh razredih. Naslednja dirka bo preizkušnja v italijanski Maggiori čez 14 dni.

MERSIN - Najboljša slovenska telovadka Lucija Hribar je v današnjih finalih svetovnega pokala v Mersinu najbolje opravila nastop na parterju in se povzpela na zmagovalni oder. Na uvodni postojanki jesenskega dela sezone z vrhuncem na svetovnem prvenstvu v Antwerpnu je zasedla tretje mesto.

BELJAK - Slovenska nordijska kombinatorka Ema Volavšek je z zmago končala polento sezono velike nagrade. Slovenka je v Beljaku slavila drugič v karieri, obenem pa drugič zapovrstjo zmagala tudi v skupnem seštevku poletne velike nagrade. Mlada Teja Pavec je na 18. mestu prehitela Silvo Verbič, ki je bila na koncu mesto za njo. Moško preizkušnjo na 10 km je dobil Finec Ilkka Herola, Vid Vrhovnik je bil 22., Gašper Brecl 25., točk tudi tokrat ni bilo za Matica Hladnika na 47. in debitanta Aleksa Muhiča na 49. mestu. Skupno je zmagal Nemec Johannes Rydzek.

LJUBLJANA - Nogometaši Celja so v 7. krogu Prve lige Telemach premagali Maribor z 2:0. Olimpija je v gosteh odpravila Muro s 3:1, Rogaška in Radomlje pa sta se razšla z 1:1. na vrhu lestvice je celje s 16 točkami s šestih tekem.

PADOVA - Neja Filipič je na atletskem mitingu v italijanski Padovi v skoku v daljino zasedla drugo mesto, četudi je s 6,18 m precej zaostala za svojimi najboljšimi dosežki. Anita Horvat je bila tretja na 800 m in se je z 2:00,40 zelo približala meji dveh minut.

BEOGRAD - Izmed štirih slovenskih čolnov se je prvi dan svetovnega prvenstva v veslanju, ki se je začelo v veslaškem centru na Adi Ciganliji v Beogradu, repasažu izognil le Rajko Hrvat in se s tretjim mestom v skupini neposredno uvrstil v četrtfinale. Filip Matej Pfeifer je bil v svoji predtekmovalni skupini v skifu četrti, v nadaljevanje sta vodili zgolj prvi mesti. Nina Kostanjšek je bila šest sekund prepočasna za četrtfinale, bila je prav tako četrta. Jaki Času in Niku Krebsu pa je v dvojcu brez krmarja za napredovanje zmanjkala dobra sekunda in pol, predtekmovanje sta končala na petem mestu.

BRUSELJ - Odbojkarice Turčije so na 33. evropskem prvenstvu prvič postale evropske prvakinje. V finalu so v Bruslju pred polno dvorano svojih navijačev po dveh urah in 21 minutah ogorčenega boja s 3:2 (-25, 21, -22, 22, 13) premagale Srbkinje, sicer svetovne prvakinje, ki tako ostajajo pri treh evropskih naslovih. Junakinja tekme je bila naturalizirana Melissa Teresa Vargas, ki je nekoč igrala za Kubo, dosegla je kar 41 točk, z najpomembnejšo je tudi končala dvoboj. Bron so osvojile Nizozemke.

MONZA - Svetovni prvak formule 1 Nizozemec Max Verstappen je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v italijanski Monzi. Dirkač Red Bulla je tako dosegel rekordno deseto zaporedno zmago in z njo še povečal naskok v seštevku sezone. Uspeh ekipe je dopolnil še Mehičan Sergio Perez z drugim mestom, tretji je bil Španec Carlos Sainz (Ferrari). Naslednja dirka bo v Singapurju čez 14 dni.

BARCELONA - Španec Aleix Espargaro z Aprilio je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v Barceloni v razredu motoGP. Dirko je ob prvem startu zaznamoval tudi grd padec svetovnega prvaka Francesca Bagnaie, dirkača Ducatija so morali z reševalnim vozilom odpeljati na pregled v bolnišnico. Za Espargarojem je končal še en Španec, njegov moštveni sotekmovalc Maverick Vinales. Espargaro je na domačem dirkališču dosegel dvojček zmag, saj je bil najboljši tudi na sobotni sprinterski preizkušnji, ko je premagal Bagnaio. Naslednja preizkušnja SP bo dirka v Misanu naslednji teden.