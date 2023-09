Odbojkarice Turčije prvič evropske prvakinje

Bruselj, 3. septembra - Odbojkarice Turčije so na 33. evropskem prvenstvu prvič postale evropske prvakinje. V finalu so v Bruslju pred polno dvorano svojih navijačev po dveh urah in 21 minutah ogorčenega boja s 3:2 (-25, 21, -22, 22, 13) premagale Srbkinje, sicer svetovne prvakinje, ki tako ostajajo pri treh evropskih naslovih.