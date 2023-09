Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. in 3. 9.)

Ljubljana, 3. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o napotitvi pripadnikov hrvaške vojske v Slovenijo, kjer bodo pomagali postaviti most na reki Dreti. Italijanska tiskovna agencija Ansa je poročala o prometni nesreči v bližini italijanskega Tržiča, v kateri so bili ranjeni trije slovenski kolesarji.