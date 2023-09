Karolina Muchova in Ben Shelton prva v četrtfinale OP ZDA

New York, 3. septembra - Karolina Muchova, deseta igralka sveta, se je prva uvrstila v četrtfinale na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku. Na zadnjem grand slamu sezone je v osmini finala izločila Kitajko Xinyu Wang s 6:3, 5:7 in 6:1. Med tenisači se je med zadnjo osmerico turnirja prvi prebil 20-letni domačin Ben Shelton.