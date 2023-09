Arsenal v sodniškem dodatku do zmage nad Manchester Unitedom

London, 3. septembra - Nogometaši Arsenala so dobili derbi četrtega kroga angleškega nogometnega prvenstva. Na svojem stadionu so s 3:1 ugnali Manchester United, do zmage pa prišli v sodniškem dodatku, v njegovi šesti minuti je zadel Declan Rice, letošnja okrepitev, za katero so po neuradnih podatkih plačali 122 milijonov evrov, v njegovi 11. pa še Gabriel Jesus.