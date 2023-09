Zastoji na primorski avtocesti

Ljubljana, 3. septembra - Na primorski avtocesti so na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico v smeri proti Ljubljani nastali zastoji, ki podaljšujejo pot za 15 do 20 minut, navajajo v prometnoinformacijskem centru. Zaradi prometne nesreče pa je popolnoma zaprta regionalna cesta Cerknica - Bloška Polica v Grahovem.