V prometni nesreči v bližini italijanskega Tržiča ranjeni trije slovenski kolesarji

Trst, 3. septembra - Na cesti med italijanskim Tržičem in Gradežem je popoldne na območju Škocjana ob Soči avtomobil zbil tri kolesarje, ki so bili v nesreči ranjeni, eden huje. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa so ranjeni kolesarji slovenski turisti, voznik avtomobila pa naj bi bil domačin.