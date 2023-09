Kämni etapa, ob težavah organizatorjev brez večjega boja favoritov

Murcia, 3. septembra - Nemec Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) je zmagovalec devete etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Cartagene do Caravace de la Cruza (184,5 km) je bil najboljši iz ubežne skupine. Slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je v zaključku, čase so vzeli dva kilometra pred ciljem, poskusil z napadom, in proti tekmecem pridobil dve sekundi.