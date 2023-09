Pregled - svet, 3. 9. (nedelja)

LONDON/KIJEV - Ukrajinska vojska je naredila pomemben preboj v ruskih obrambnih linijah na jugu Ukrajine, je za britanski časnik The Guardian povedal general Oleksandr Tarnavskij, ki je zadolžen za ukrajinsko protiofenzivo na jugu. Ukrajinske sile so prebile prvo in najmočnejšo obrambno črto, je dejal general, ki pričakuje hitrejši napredek na območju Zaporožja.

KIJEV - V Ukrajini so v soboto pridržali vplivnega tajkuna Igorja Kolomojskega. Sodišče je zanj odredilo dvomesečni pripor, potem ko ga je ukrajinska varnostna služba obtožila goljufije in pranja denarja. Eden najbogatejših Ukrajincev, ki je na volitvah leta 2019 podprl ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, krivdo zanika in je zavrnil plačilo varščine ter napovedal pritožbo.

ODESA/BUKAREŠTA/MOSKVA - V ruskem napadu z droni na območju Odese na jugu Ukrajine, ki je bil usmerjen proti pristaniški infrastrukturi na Donavi blizu meje z Romunijo, sta bila ponoči po podatkih Kijeva ranjena dva civilista. Ukrajinske sile so sestrelile 22 dronov. Ruska vojska pa je sporočila, da je na območju zadela ukrajinsko pristanišče Reni. Romunija je napade na ukrajinsko infrastrukturo ob svoji meji ostro obsodila.

ULAN BATOR - Papež Frančišek je na medverskem srečanju v Mongoliji pozval k harmoniji med religijami in pozdravil moč vere pri reševanju konfliktov in spodbujanju miru. V areni v Ulan Batorju je nato obhajal še sveto mašo, na kateri se je zbralo približno 2000 ljudi, tudi verniki iz bližnjih azijskih držav. Papež jim je zagotovil bližino in podporo Cerkve, pri čemer je še posebej pozdravil kitajske romarje.

JERUZALEM - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da razmišljajo o izgonu tisoč Eritrejcev, ki so v soboto sodelovali v neredih v Tel Avivu, v katerih je bilo ranjenih okoli 150 ljudi, od tega tretjina policistov. Izgnali naj bi tisoč podpornikov režima v Eritreji, ki so se spopadli z nasprotniki režima.

STOCKHOLM - Švedska policija je v mestu Malmö aretirala dve osebi in pridržala še kakih deset ljudi, potem ko so na protestu, na katerem so zažgali Koran, izbruhnili nasilni izgredi. Tako kot že v preteklosti je tudi tokratni protestni sežig izvedel iraški begunec Salwan Momika. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri, ki so opazovali dogajanje, v Momiko metali kamenje.

NIAMEY - V prestolnici Nigra Niamey je v soboto na protestih več tisoč ljudi zahtevalo, da bivša kolonizatorka Francija iz države umakne svoje vojake. Enako zahteva tudi vojaška hunta, ki je julija izvedla udar, ker je Pariz podprl v udaru odstavljenega predsednika države Mohameda Bazouma. V Nigru je 1500 francoskih vojakov, ki sodelujejo v boju proti džihadistom.

TALLAHASSEE - Ameriški predsednik Joe Biden je v soboto med obiskom zvezni državi Florida obljubil pomoč za obnovo po uničenju, ki ga je minuli teden povzročil orkan Idalia, ki je zahtevala najmanj dve življenji. Kljub napovedi pa se ni srečal z guvernerjem Floride Ronom DeSantisom, ki se sicer poteguje za republikansko predsedniško nominacijo. Njegov tiskovni predstavnik je v petek sporočil, da se z Bidnom ne bo srečal, ker da bi zaradi varnostih priprav na srečanje morali ustaviti obnovo po orkanu.

WASHINGTON - Več kot 70.000 udeležencev alternativnega festivala Burning Man je obtičalo v puščavi Black Rock v ameriški zvezni državi Nevada, ki se je zaradi silovitega neurja z močnim dežjem spremenila v blato. Neurje naj bi zahtevalo eno življenje. Oblasti opozarjajo, da bi lahko minilo še nekaj dni, preden bo zemlja dovolj suha, da bodo ljudje lahko zapustili prizorišče. Zato so jih pozvali, naj varčujejo z vodo, hrano in gorivom.

TAIPEI - Tajvan je prizadel tajfun Haikui, ki je s seboj prinesel močan veter in obilne padavine. Oblasti so na otoku že pred njegovim prihodom odpovedale 200 domačih letov ter ustavile železniške in trajektne povezave. Z ogroženih območij so evakuirali več kot 7000 ljudi. Poškodovanih je bilo več kot 40 ljudi.

SARAJEVO - Dve tretjini brezposelnih v bosansko-hercegovski entiteti Federaciji BiH ne išče zaposlitve, je pokazala raziskava o brezposelnosti v tej entiteti. Ministrstvo za delo federacije je zato že napovedalo ukrepe, ki bi uredili področje zaposlovanja ter ločili aktivne in pasivne iskalce zaposlitve.

BERLIN - Številni Berlinčani so v soboto s plesno zabavo na eni od glavnih cest protestirali proti načrtovanemu podaljšanju avtoceste A100, ki delno obdaja središče nemške prestolnice. S podaljšanjem bi morali namreč preseliti ali zapreti okoli 20 nočnih klubov in kulturnih prizorišč, po mnenju protestnikov pa gre tudi za okoljsko sporen projekt.