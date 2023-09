Pirc Musar ob obisku Kosez pozvala k trajnostni gradnji in prostorskemu načrtovanju

Ilirska Bistrica, 3. septembra - Predsednica republike Nataša Pirc Musar si je danes v Kosezah pri Ilirski Bistrici ogledala potek sanacije posledic neurja s tornadom, ki je kraj prizadelo 1. avgusta letos. Pohvalila je hiter in učinkovit odziv lokalne skupnosti in civilne zaščite. V prihodnosti bo po njenih besedah treba najti trajnostni način gradnje in prostorskega načrtovanja.