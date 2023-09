Ukrajinski general: Vojska dosegla pomemben preboj ruske obrambne črte na jugu

London/Kijev, 3. septembra - Ukrajinska vojska je naredila pomemben preboj v ruskih obrambnih linijah na jugu Ukrajine, je za britanski časnik The Guardian povedal general Oleksandr Tarnavskij, ki je zadolžen za ukrajinsko protiofenzivo na jugu. Ukrajinske sile so prebile prvo in najmočnejšo obrambno črto, je dejal general, ki pričakuje hitrejši napredek na območju Zaporožja.