Velika nagrada 58. ex-tempora Piran Moniki Slemc Klavžar

Portorož/Piran, 3. septembra - Udeleženci slikarskega ex-tempora v organizaciji Obalnih galerij Piran so v tem tednu ustvarili in oddali v ocenjevanje 210 likovnih del. Žirija je najpomembnejšo nagrado, grand prix, prisodila sliki Monike Slemc Klavžar z naslovom Fading memory. Nagrade so podelili v soboto zvečer v galeriji Monfort, kjer so tudi razstavili 54 izbranih del.