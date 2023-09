Bagnaia po padcu v Barceloni v bolnišnici na dirkališču

Barcelona, 3. septembra - Svetovni motociklistični prvak razreda motoGP Francesco Bagnaia je v prvem krogu dirke v Barceloni grdo padel in so ga morali prepeljati na pregled v bolnišnico na dirkališču. Preizkušnjo za VN Katalonije so sicer zaradi njegovega in še prej padca štirih dirkačev prekinili z rdečo zastavo.