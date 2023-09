Triglav v 2. SNL zadal Bistrici prvi poraz v sezoni

Ljubljana, 3. septembra - Na nedeljskih tekmah 6. kroga 2. slovenske nogometne lige je Triglav potrdil dobro formo in Bistrici zadal prvi poraz v sezoni, premagal jo je z 2:1 z golom Tevža Pokorna v 95. minuti. Z enakim izidom so Beltinci ugnali Bilje, Ilirija in Krka pa sta se razšli z 1:1.