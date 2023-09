Ljubljana, 3. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko proti Kopru (zamuda 15-20 minut), na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, 2 kilometra (za Kranjsko Goro se priporoča izvoz Jesenice vzhod) ter na cestah Lesce-Bled, Lucija-Strunjan in Šmarje-Koper.