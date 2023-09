Taipei, 3. septembra - Vzhod Tajvana je danes dosegel tajfun Haikui, ki je s seboj prinesel močan veter in obilne padavine. Oblasti so na otoku že pred njegovim prihodom danes odpovedale 200 domačih letov ter ustavile železniške in trajektne povezave. Z ogroženih območij so evakuirali skoraj 4000 ljudi.