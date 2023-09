Vreme: Deloma sončno

V ponedeljke bo na Primorskem precej jasno s šibko burjo. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa se bo postopno jasnilo. Pihal bo severovzhodni veter. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo pretežno jasno. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Oslabljena hladna fronta se prek srednje Evrope pomika proti jugovzhodu in bo danes čez dan oplazila tudi Slovenijo. Za njo bo k nam od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši in prehodno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo v krajih severno in vzhodno od nas oblačnost povečala, sredi dneva in popoldne bodo tam posamezne plohe in nevihte. Drugod bo povečini sončno. V ponedeljek bo ob severnem Jadranu jasno, pihala bo šibka, v Kvarnerju zmerna burja. Tudi drugod se bo čez dan postopno jasnilo.

Biovreme: Danes bo sprva vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in vzpodbuden. Popoldne se bo vremenska obremenitev prehodno nekoliko povečala in v noči na ponedeljek popustila.