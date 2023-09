Wijnaldum iz PSG v Savdsko Arabijo

Pariz, 3. septembra - Vezist Georginio Wijnaldum se tako kot mnogi drugi nogometni zvezdniki to poletje zdaj seli v klub v Savdski Arabiji. Dvaintridesetletni Nizozemec, ki je imel pogodbo s francoskim PSG, je izkoristil daljši prestopni rok v tej puščavski državi in se seli k Al-Etifaku, so potrdili pri francoskem prvaku.