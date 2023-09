Danes bodo znane evropske odbojkarske prvakinje

Bruselj, 3. septembra - V Bruslju se bo danes z obračunoma za zlato in bronasto kolajno končalo žensko evropsko odbojkarsko prvenstvo. V velikem finalu se bosta pomerila Srbija in Turčija, za bron pa Nizozemska in Italija. V boju za odličja so iste reprezentance kot pred dvema letoma, ko je v finalu Italija ugnala Srbijo, Turčija pa na tekmi za bron Nizozemsko.