Alcaraz proti Evansu oddal niz, a navdušil, Sabalenka brez težav

New York, 2. septembra - Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je napredoval v osmino finala odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V tretjem krogu je prvi nosilec po treh urah in 11 minutah s 6:2, 6:3, 4:6, 6:3 ugnal Britanca Daniela Evansa, oba pa sta navduševala z atraktivnimi potezami. V ženski konkurenci je le dve igri oddala Belorusinja Arina Sabalenka.