Zaradi močnega pretoka Ljubljanice plezalski spektakel tokrat na suhem

Ljubljana, 2. septembra - Organizatorji tekmovanja v plezanju Triglav the Rock so bili zaradi močnega pretoka Ljubljanice letošnje plezalsko tekmovanje prisiljeni izpeljati na lokaciji na suhem. Ploščad, na kateri so se merili plezalci, so prestavili na prizorišče na bližnjem Novem trgu. Tekmovanje je vseeno uspelo. Namesto v reki so tekmovalci pristajali na blazinah.