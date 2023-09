SLS na klavzuri o pomoči prizadetim v poplavah

Ljubno ob Savinji, 2. septembra - V Slovenski ljudski stranki (SLS) so na današnji klavzuri v ospredje postavili razpravo o pomoči prizadetim v poplavah. Zavzeli so se za to, da se več iniciative nameni občinam, predsednik SLS Marko Balažic pa je napovedal, da bodo po vzoru Slovenske kmečke zveze iz leta 1990 za prizadete v poplavah zbirali ozimnico.