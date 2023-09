Bayern skupaj z Bayerjem na vrhu bundeslige

Mönchengladbach, 2. septembra - Nogometaši Bayerna iz Münchna so v tretjem krogu nemškega prvenstva zabeležili še tretjo zmago. Z 2:1 so v gosteh premagali Borussio Mönchengladbach. Na lestvici pa so drugi, saj ima boljše razmerje med danimi in prejetimi goli Bayer iz Leverkusna, ki je danes visoko ugnal Darmstadt.