V Novem mestu potapljaška čistilna akcija

Novo mesto, 2. septembra - Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto je danes izvedel tradicionalno, 30. septembrsko akcijo Eko 2023 - potapljači za čisto Krko. Potapljači so v akciji, s katero so obeležili tudi 50-letnico delovanja kluba, iz reke in nabrežij kljub slabi vidljivosti odstranili 450 kilogramov odpadkov.