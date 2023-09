V premier league v prestopnem roku prvič zapravili prek dve milijardi funtov

London, 2. septembra - Zmagovalci v petek končanega prestopnega roka so klubi v elitni angleški nogometni premier ligi. Po uradnih podatkih so v premier league prvič v prestopnem roku porabili več kot dve milijardi britanskih funtov oziroma 2,33 milijarde evrov. Kot je poročala nemška dpa, je to toliko, kot so porabili v Nemčiji, Italiji, Franciji in Španiji skupaj.