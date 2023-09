Ukrajina prevzela odgovornost za napad na Pskov, izvedli naj bi ga z ruskega ozemlja

Kijev, 2. septembra - Ukrajina je prevzela odgovornost za nedavni napad z droni na letališče v Pskovu, brezpilotniki, ki so ga izvedli, pa so po navedbah vodje ukrajinske obveščevalne službe Kirila Budanova vzleteli z ruskega ozemlja. V Kijevu sicer trdijo, da lahko s svojim orožjem dosežejo do 1500 kilometrov oddaljene cilje na ruskem ozemlju, poročajo tuje agencije.