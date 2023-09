Wall Street teden zaključil pozitivno

New York, 2. septembra - Indeksi na newyorških borzah so petkovo trgovanje sklenili neenotno, na tedenski ravni pa so pridobili. Ta teden objavljeni podatki o stanju ameriškega gospodarstva so pod črto vlagatelje navdali z upanjem, da bo ameriška centralna banka prekinila niz zviševanja ključne obrestne mere.