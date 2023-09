Avgusta z SMS-donacijami zbrali rekorden znesek

Ljubljana, 2. septembra - Naročniki in uporabniki predplačniških mobilnih storitev Telekoma Slovenije so avgusta v luči nedavnih ujm z donacijami SMS prispevali 1,03 milijona evrov. Prvič v zgodovini te storitve, ki letos praznuje 20-letnico, so v mesecu dni prispevali več kot milijon evrov, so sporočili iz družbe.