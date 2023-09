Kaja Juvan želi tudi iz poraza vzeti pozitivne stvari

New York, 2. septembra - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v tretjem krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku izgubila proti prvi nosilki in prvi igralki s svetovne lestvice, Poljakinji Igi Swiatek. Kljub porazu ne želi obupavati. "Moram vzeti zelo pozitivno turnir v New Yorku, dobila sem veliko dvobojev," je dejala Ljubljančanka.