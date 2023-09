Đoković v osmino finala OP ZDA po trilerju v petih nizih

New York, 2. septembra - Novak Đoković si je davi po srednjeevropskem času zagotovil mesto v osmini finala odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Srbski zvezdnik je v tretjem krogu zadnjega turnirja za veliki slam v sezoni zaostajal že z 0:2 v nizih, a je nato pričaral sanjsko vrnitev in premagal Lasla Đereja iz Srbije z izidom 3:2 v nizih za napredovanje.