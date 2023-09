Rim, 1. septembra - Nogometaši Milana so nadaljevali popoln niz na začetku nove sezone italijanskega prvenstva serie A, v 3. krogu so v gosteh premagali Romo z 2:1 in povečali prednost na prvem mestu. Slednja je za zdaj še brez zmage v prvenstvu in je na uvodu v sezono na 18. mestu 20-članske lige.