Kaja Juvan v tretjem krogu OP ZDA izgubila proti prvi igralki sveta

New York, 1. septembra - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v tretjem krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku z nagradnim skladom 60 milijonov evrov izgubila proti prvi nosilki in prvi igralki s svetovne lestvice, Poljakinji Igi Swiatek z 0:6 in 1:6. S tem je 22-letna Ljubljančanka končala nastope na zadnjem grand slamu sezone.