Newyorške borze končale neenotno

New York, 1. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Delnice so se v petek večinoma dvignile, saj so se trgovci soočili s slabšim poročilom o delovnih mestih, ki je povečalo verjetnost, da se bodo obrestne mere ameriške centralne banke Federal Reserve v prihodnjih mesecih prenehale dvigovati, poroča francoska tiskovna agencija AFP.