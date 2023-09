DZ preprečil možnost referenduma o interventnem zakonu za pomoč po poplavah

Ljubljana, 1. septembra - Poslanke in poslanci so na današnji izredni seji s 50 glasovi za in brez glasu proti potrdili sklep o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu, ki prinaša nujne ukrepe za odpravo posledic in pomoč prizadetim v nedavnih vremenskih ujmah. Sklep so sprejeli z namenom, da se z ukrepi čim prej pomaga prizadetim v ujmah.