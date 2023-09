Mineva dvajset let od ukinitve obveznega služenja vojaškega roka

pripravil Luka Tetičkovič

Ljubljana, 2. septembra - Danes mineva 20 let, odkar je v veljavo vstopila uredba o prostovoljnem služenju vojaškega roka, ki je državljanom, starim med 18 in 27 let, omogočila najmanj tri mesece dolgo prostovoljno vojaško usposabljanje. Gre za enega od mejnikov, ki so pripeljali do ukinitve naborništva in približali Slovensko vojsko (SV) poklicnemu modelu.