Biser španskega nogometa Fati na posojo v Anglijo

Barcelona, 1. septembra - Angleški nogometni prvoligaš Brighton je danes potrdil, da se mu je kot posojeni igralec za eno sezono pridružil mladi biser španske reprezentance in član španskega prvaka Barcelone, Ansu Fati. Dvajsetletnik je katalonski ekipi minulo sezono pomagal do državnega naslova in zanjo odigral 36 tekem.