Sekulić: Eden od ciljev strokovnega štaba je bil oblikovati ekipo

Okinava, 1. septembra - Košarkarji Slovenije so po štirih tekmah ena od štirih neporaženih reprezentanc na 19. svetovnem prvenstvu na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji. Z zmago nad tretjo reprezentanco na lestvici Fibe Avstralijo so si zagotovili četrtfinale, še bolj pomembno pa je, da so dokazali, da so lahko uspešni tudi, če Luka Dončić ni v ospredju.